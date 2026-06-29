Чоловіки завдали «Укрзалізниці» збитків на понад 63 тис. грн

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися викрасти з локомотива у Дубенському районі 820 літрів дизельного пального. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Про це у понеділок, 29 червня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

За даними слідства, 38-річний мешканець села Варковичі домовився із 39-річним машиністом тепловоза, жителем села Загороща, викрасти дизпаливо під час його зміни.

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25 червня чоловік приїхав до залізничних колій у селі Озеряни автомобілем Škoda з причепом, у якому були бочки, каністри та шланги. У цей же час на обумовлене місце прибув локомотив під керуванням машиніста.

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За версією слідства, спільники зірвали пломбу та злили 820 літрів дизельного пального у 24 заздалегідь підготовлені місткості. Частину бочок вони вже встигли завантажити до причепа, коли їх викрили працівники управління карного розшуку. Своїми діями чоловіки завдали «Укрзалізниці» збитків на понад 63 тис. грн.

Обох зловмисників затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України (замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших людей, які можуть бути причетними до злочину.