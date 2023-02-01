Селянин з Рівненщини відсудив в односельчанки 11,6 тис. грн за напад корови. Відомо, що повертаючись з пасовища тварина безпричинно напала на чоловіка, піднявши його і вдаривши об стовп. У 64-річного потерпілого діагностували забої та гематоми. Власниця корови відмовилась повернути йому витрати на лікування, тож чоловік подав позов до суду. Окрім грошей на лікування він також відсудив 10 тис. грн моральної компенсації.

Як йдеться у рішенні Гощанського райсуду, інцидент стався 22 вересня минулого року в селі Горбаків Бабинської громади. Того вечора позивач разом із відповідачкою гнали корів додому з пасовища. В якийсь момент корова позивачки напала на чоловіка, вдарила його рогами і відкинула в бетонний стовп. За словами позивача, власниця тварини не надала йому першої допомоги і навіть не спитала, чи все з ним гаразд, а повела тварину далі додому.

Після нападу корови чоловік звернувся в Гощанську лікарню. У нього виявили масивну гематому лівої сідниці, забій попереку та грудної клітки. Пізніше гематома почала гноїтись, тож чоловікові зробили операцію.

Оскільки жінка не заплатила за його лікування, та, за словами чоловіка, «навіть не вибачилась», він подав цивільний позов до суду з вимогою виплатити йому понад 2 тис. грн витрат на лікування та ще 10 тис. грн моральної шкоди.

У суді свідчила й відповідачка. Своєї провини вона не визнала. За її словами, корова нанесла чоловікові незначні травми після того, як він її вдарив, тож у інциденті позивач, на її думку, винен сам.

Однак суд став на сторону чоловіка. Зазначимо, що головним доказом у справі стало відео з камери спостереження із місцевої СТО, яка зафіксувала момент нападу. На ньому видно, як тварина безпричинно підняла чоловіка рогами і кинула об стовп. Власниця ж зловила корову на мотузку і повела далі. Відтак відеозапис спростував слова жінки про те, що чоловік начебто сам спровокував тварину на агресивну поведінку.

«Посилання відповідача на неправомірну поведінку самого позивача (побиття корови), яка і спровокувала агресивну поведінку тварини, не заслуговують на увагу, оскільки доказів на підтвердження цього суду надано не було, а твердження відповідача спростовуються відеозаписом події, що був переглянутий в судовому засіданні. З відеозапису вбачається, що відповідач вже після того, як корова розпочала на нього напад, намагається відбитися від неї, наносячи удари. Суд приходить до висновку, що вказані удари не були причиною нападу корови, а навпаки їх наслідком», – йдеться у рішенні.

Відтак суддя Петро Тишкун частково задовольнив позов. З жінки постановили стягнути 1,6 тис. грн матеріальної шкоди, 10 тис. грн моральної шкоди та ще 996 грн судового збору.

Рішення поки не набрало законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Відомо також, що представники сільради провели розмову з власницею корови і запропонували їй продати тварину. Жінка відмовилась. Водночас вона погодилась відтепер утримувати корову в домашніх умовах.