За хулагінський напад ужгородцю загрожує до семи років тюрми

51-річний мешканець Ужгорода безпричинно побив відвідувачів сільського магазину. Чоловік збив з ніг жінку, після чого завдав їй кілька ударів у голову, а також поранив ножем ще одного відвідувача магазину. Інцидент стався ще у вівторок, 31 травня, проте відомо про нього стало лише 7 червня, коли прокуратура повідомила про арешт нападника. Зараз хуліган перебуває у СІЗО, йому загрожує до семи років ув’язнення.

Як у понеділок, 6 червня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної прокуратури, інцидент стався у сільському магазині. «Підозрюваний вчиняв хуліганські дії в приміщенні продуктового магазину в одному з населених пунктів Ужгородського району. Безпричинно та супроводжуючи все ненормативною лексикою, чоловік збив з ніг потерпілу, після чого наніс їй серію ударів по голові. Іншого ж відвідувача вдарив ножем у плече», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури ZAXID.NET уточнили, що інцидент стався тиждень тому – у вівторок, 31 травня. Нападником виявився 51-річний мешканець Ужгорода. Наразі він перебуває у СІЗО.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Нападника вже взяли під варту взято під варту без права внесення застави. За скоєне йому загрожує до семи років тюрми.