Внаслідок підпалу вогонь знищив салон авто та лакофарбове покриття по всьому кузову

На Закарпатті поліцейські затримали жителя села Золотарьово Хустського району за підпал автомобіля односельцю. Тепер чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Днями до поліції надійшло повідомлення про підпал автомобіля у селі Золотарьово Хустського району. Заявник, 32-річний місцевий мешканець, розповів, що його автомобіль підпалив односелець.

«У той день потерпілий відмовив відвезти підозрюваного додому й чоловік вирішив помститися. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння він підпалив сіно, яке лежало у багажному відсіку автомобіля Mercedes-Benz», – розповіли деталі у поліції Закарпаття.

Внаслідок підпалу вогонь знищив салон авто та лакофарбове покриття по всьому кузову.

Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 194, тобто умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Слідство у справі триває.