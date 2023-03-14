На Тернопільщині поліція затримала 24-річну жінку, яка викрала у своєї сусідки-переселенки 334 тис. грн. Сховок, у якому літня жінка зберігала всі свої заощадження, зловмисниця виявила декілька місяців тому, і крала гроші з нього частинами. Коли врешті забрала майже все, крадійка поспішно з'їхала з помешкання. Втім, незабаром її знайшли і затримали поліцейські. У скоєному крадійка зізналась.

Про інцидент стало відомо в вівторок, 14 березня, після повідомлення прес-служби поліції Тернопільщини. Зазначається, що до правоохоронців звернулась 78-річна переселенка, яка вже рік мешкає у Тернополі. Вона разом з двома тернополянками орендувала будинок.

«Переселенка мала заощадження і зберігала їх вшитими у підкладку сумки. Про те, що коштів не залишилося, дізналася, коли до неї прийшла дочка, аби позичити гроші. Жінка відкрила сховок і виявила з 343 тисяч гривень лише 9 тисяч», – повідомляє поліція.

Вона викликала поліцію і сказала, що підозрює сусідку по будинку, оскільки остання два дні тому з'їхала без попередження. Невдовзі правоохоронці розшукали підозрювану, вона перебувала у Бучачі. Коли до неї прийшли поліцейські, вона одразу зізналась у крадіжці.

Зловмисниця розповіла, що мала ключ від кімнати сусідки і впродовж кількох місяців витягувала зі сховку гроші. На власні потреби вона витратила майже всю суму. Потерпілій наразі повернула близько 70 тис. грн.

24-річній жінці інкримінують порушення ч. 4 ст. 185 ККУ (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років тюрми. Назабаром зловмисниці повинні вручити підозру та обрати запобіжний захід.