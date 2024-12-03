Денис та Вадим Вітьки відшкодували «Новій пошті» 16,8 тис. грн та уклали з прокурором угоду про визнання винуватості

Ужгородський міськрайонний суд визнав винними уродженців Марганця Дениса та Вадима Вітьків у крадіжці у великих розмірах, скоєну в умовах воєнного стану. За викрадення 25 посилок з відділення «Нової пошти» в Ужгороді братам призначили по 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Вирок винесли 15 листопада. Йдеться про подію, яка сталася в Ужгороді вночі 4 січня 2024 року. Мешканців Дніпропетровщини, які викрали з «Нової пошти» на вул. Острівній кілька десятків посилок, затримали поблизу залізничного вокзалу за кілька годин до потягу «Ужгород-Львів», на які в обвинувачені вже купили білети.

Під час судового засідання Денис та Вадим Вітьки відшкодували «Новій пошті» 16,8 тис. грн за вкрадені посилки та уклали з прокурором угоду про визнання винуватості.

Дослідивши усі матеріали справи, суддя Наталія Наумова визнала уродженців Марганця, один з яких був раніше судимим, винними у крадіжці у великих розмірах і призначила їм по 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.