Мешканці Львова найкраще в Україні дотримуються самоізоляції

У Львові розгорнули активну соціальну кампанію під гаслом «Збережи життя! Залишайся вдома!». Такі рекламні плакати розташовані по усьому місту

Львів’яни та тернополяни найбільш сумлінно, порівняно з мешканцями інших великих міст України, дотримуються одного із ключових правил карантину – мова йде про самоізоляцію. Про це свідчать дані компанії «Київстар», що грунтуються на даних аналізу пересування абонентів мобільного зв’язку, пише Zbruc.eu.

Найбільш сумлінними послідовниками карантинних обмежень в Україні є міста Львів і Тернопіль. З-поміж областей найбільш пильно дотримуютья самоізоляції Київщина та Одещина.

Про це свідчать дані, поширені компанією «Київстар», на основі аналізу пересування абонентів. Система відстежувала зміни базових станцій телефонами групи абонентів і віддалення від зони переважного місця розташування на радіус понад 1 км упродовж календарного дня, за який виконується розрахунок даних.

Виявилося, найбільша «осілість» абонентів властива Київщині – 29,2% абонентів обмежили своє пересування на період самоізоляції. Індекс дотримання самоізоляції на Одещині становить 21,9%, на Харківщині – 19,15%, на Львівщині – 18,8%, у Дніпропетровській області – 18,3%.

Доволі сумлінні Полтавська (16,8%), Запорізька (16,2%), Тернопільська (15,8%) та Івано-Франківська області (15,8%).

З-поміж міст найсумліннішими є Львів (62%) і Тернопіль (59%). Далі за лідерами – Черкаси (48%), Рівне (42%), Івано-Франківськ (37%).

«Ми сподіваємося, що наочна ілюстрація важливої та корисної інформації у вигляді інтерактивних графіків і карт, побудованих на основі даних big data, допоможе користувачам краще зрозуміти, що відбувається», – прокоментував представник "Київстару" Павло Даніман.

Минулого тижня Міністерство цифрової трансформації України на основі даних мобільних операторів створило карту, на котрій зафіксовано дотримання правил самоізоляції особами, котрі повернулися з-за кордону.

Як повідомив віце-прем'єр з питань діджиталізації Михайло Федоров, за допомогою аналізу великого обсягу даних аналітики визначили населені пункти, в яких мешкають люди, що повернулись з-за кордону впродовж попередніх двох тижнів і найменше дотримувалися карантину.