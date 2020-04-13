Вигулюю в парку папугу, а тут поліція...

Поліція почала складати адміністративні протоколи на порушників правил карантину: за прогулянки у парках, відсутність масок тощо. Штраф за такі порушення немалий – від 17 000 до 34 000 грн. Однак частина норм закону про карантин виписана нечітко. Через це можуть виникати непорозуміння під час складання протоколів про порушення, а в подальшому – і в суді.

ZAXID.NET розпитав львівську адвокатку Наталію Паленгу про те, в яких випадках на вас мають/не мають права виписати штраф і як поводитись, коли вас зупинила поліція.

Я вийшов з дому без маски на п’ять хвилин забрати доставку. Так можна?

Територія біля будинку – це не громадське місце і, в принципі, там можна перебувати без маски. Але ваш під’їзд вважається громадським місцем. Тому з квартири не варто виходити без маски. Тим більше, що у разі скупчення більше двох людей навіть територія біля вашого будинку буде вважатися громадським місцем.

А якщо я буду їхати в машині чи на велосипеді без маски?

У приватному транспорті не обов’язково носити маску. Якщо це таксі, то також вирішуєте особисто ви.

Якщо ж ви прямуєте кудись велосипедом, вдягати маску теж не обов’язково. Але важливо, щоб вона була на вас у ті моменти, коли ви перевозите велосипед через дорогу чи завозите його у під’їзд.

А що робити, якщо до мене на вулиці підійшли поліцейські, а я без паспорта?

Документи які посвідчують особу, необхідно з собою мати для того, щоб поліцейські змогли швидко перевірити по базі, чи ви раптом не повинні зараз перебувати на самоізоляції. Або для того, щоб скласти адміністративний протокол у разі порушення закону. Якщо з собою немає документів, то вас доставлять у відділ поліції для з’ясування особи.

Тому носити із собою документи все ж таки варто, бо це спрощує роботу поліції та економить ваш час.

Територія парку – це частина мого звичного шляху додому з роботи. Я можу це якось довести, щоб мене не оштрафували?

Ні. Якою б не була мета прогулянки у парку, все одно поліція має право скласти на вас протокол. Тому краще обрати альтернативний шлях.

І ще. Відповідно до закону, карантин – це обов’язок віддаленого доступу до роботи. І треба буде ще довести, що ви йшли саме на роботу, і що у вас така робота, яка не дає можливості перебувати на віддаленому доступі. Простіше уникати перебування у заборонених місцях, ніж потім доводити у суді свою правоту.

Мої домашні тварини – це кіт і хом’ячок. Я можу йти з ними у парк? Чи тільки з собакою?

У законі чітко вказано, що у парках та скверах дозволено перебувати лише у випадку вигулу домашньої тварини однією людиною. Теоретично, це може бути будь-яка тварина. Однак зоозахисники не радять вигулювати непристосованих для цього тварин, оскільки вони переживають сильний стрес, перебуваючи поза домом.

Я водій автомобіля, в салоні везу більше двох пасажирів, маски вдягли не всі. На мене мають право скласти протокол за це?

Перевозити в приватному автомобілі пасажирів ви маєте право відповідно до комплектації. Якщо автомобіль передбачає п’ять сидячих місць, то відповідно, ви маєте право перевозити не більше п’ятьох пасажирів. Вдягати маски чи їхати без них – це вибір кожного пасажира.

У нас сім’я з п’яти людей. Плануємо поїхати в село і всі разом садити на городі картоплю. Буде штраф?

У законі чітко прописано: на одній території можна перебувати максимум по двоє. Якщо людей буде більше, то їх можуть штрафувати, навіть якщо це не громадське місце. І немає значення, чи це сім’я, чи це чужі люди. Тому так, вас можуть за це оштрафувати.

Поліцейські зупинили мене і кажуть, що будуть складати адмінпротокол про порушення. Як себе поводити?

Працівники поліції зобов’язані мати в наявності двох свідків, які засвідчать ваше правопорушення та мають мати докази того, що ви щось порушили.

Ви ж маєте право викликати адвоката, який допоможе вам правильно зорієнтуватись у ситуації. Якщо ви погоджуєтесь з тим, що порушили, то уважно перечитуєте протокол і підписуєте його. У протоколі буде вказаний суд, який буде виносити рішення у вашій справі. Вам залишається лише уважно перевіряти пошту, щоб не пропустити виклик до суду.

А що буде, якщо я не підпишу протокол?

Якщо ви вважаєте, що нічого не порушили, то надаєте письмове пояснення, де розписуєте, що не вчиняли правопорушення і вважаєте протокол незаконним. Ви його не підписуєте, оскільки ви з ним не погоджуєтесь.

Протокол склали, і що тепер буде?

У будь-якому випадку кінцеве рішення приймає суд. Саме у постанові суду буде вказано, чи вас оштрафували, чи ні.

***

За даними МВС, загалом від початку карантину поліція вже склала чотири тисячі адмінпротоколів про порушення. Нещодавно поліцейські почали накладати перші штрафи за прогулянки без масок. У багатьох випадках суди повертають такі протоколи на доопрацювання або ж закривають справи через відсутність складу злочину, однак є випадки реального покарання за нехтування правилами карантину.