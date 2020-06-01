Мешканці сусідніх сіл заблокували більшість трас біля Львова

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У понеділок, 1 червня, мешканці деяких прильвівських сіл перекрили шість трас біля Львова, протестуючи проти рішення уряду щодо утворення Львівської ОТГ у складі 18 міст та сіл. Зокрема, відбувається перекриття у Винниках, Малехові, Дублянах, Грибовичах, Чишках та Підрясному. Нечисленні групи людей ходять на пішохідних переходах, таким чином блокуючи рух транспорту. Також відбувається перекриття траси Київ-Чоп у селі Підгірці Бродівського району.

Як повідомили ZAXID.NET в патрульній поліції Львівщини, близько 11:00 учасники акції перекрили трасу М-09 «Тернопіль - Львів - Рава-Руська» у селі Малехів. Приблизно 30-40 осіб блокують рух транспорту, ходячи по пішохідному переходу.

Також відбувається перекриття дороги у місті Дубляни на під’їзді до Львова. Там близько 20-40 осіб перекрили дорогу, ходячи по пішохідному переходу.

Окрім того, близько 11:20 перекрили трасу Київ-Чоп у с. Чишки Пустомитівського району. Там також близько 20-40 осіб ходять на пішохідному переході, блокуючи рух.

На трасі Львів-Рава-Руська у селі Грибовичі відбувається перекриття дороги біля готелю «Варшава». Учасники акції – близько 50-60 осіб – ходять на пішохідному переході.

Акція протесту у селі Підрясне (фото поліції)

У Винниках перекривають вул. Галицьку. Близько 30-40 осіб ходять на пішохідному переході, періодично пропускаючи транспорт. Близько 13:00 акція протесту у Винниках завершилася – перекриття тривало близько двох годин.

На трасі Львів-Краковець у селі Підрясне близько 70 осіб з плакатами «Вимагаємо почути громади» ходять на пішохідному переході. Періодично пропускають транспорт. Деякі автомобілі об'їжають місце перекриття через село Кожичі і виїжджають в Домажирі на головну дорогу.

Таким же чином вирішили протестувати і в районах. Близько 12:15 група людей перекрила трасу «Київ-Чоп» у селі Підгірці Бродівського району. Близько 30-40 осіб з плакатами влаштували акцію на пішохідному переході, оскільки виступають проти приєднання села до Заболотцівської ОТГ.

Як повідомлялося, 27 травня уряд затвердив перспективний план утворення громад Львівської області, передбачивши Львівську ОТГ у складі Львова, Винників, Брюхович, Рудного та ще 12 прилеглих міст та сіл.

Представники місцевої влади деяких з цих сіл і містечок виступають проти об’єднання зі Львовом у спільну ОТГ і вже організовували кілька акцій протесту. Проти створення Львівської ОТГ у затвердженому урядом форматі виступають і очільники Винників і Брюховичів, які уже понад 60 років входять до складу Львівської міськради і на розвиток яких витрачаються значні кошти з міського бюджету Львова.

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