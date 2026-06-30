Мешканці зруйнованого дроном будинку у Франківську вимагають проведення ремонту
За словами Руслана Марцінківа, будівельники почнуть роботи через два тижні
До теми
Мешканці багатоповерхівки на вул. Євгена Коновальця зможуть відремонтувати свої помешкання тільки після того, як будівельна компанія завершить відновлення стін у зруйнованому будинку. Про це у вівторок, 30 червня, заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Йдеться про багатоквартирний будинок, в який росіяни влучили дроном під час масштабної атаки 13 травня. Мешканцям квартир, які визнані експертами непридатними для проживання, міськрада виділяє щомісяця по 15 тис. грн на оренду житла. Компенсації з міського бюджету на близько 3 млн грн отримали 128 громадян та юросіб, постраждалих від обстрілу. У кого руйнування значніші – подалися на програму «єВідновлення».
Під час зустрічі з мером мешканці будинку на вул. Євгена Коновальця вимагали дозволити їм провести ремонт у своїх помешканнях.
«Розумію емоції людей, які хочуть якнайшвидшого ремонту. Але тут справа серйозна – пошкоджені несучі конструкції, є загроза обвалу між поверхами. Це не просто вікна замінити», – зазначив Руслан Марцінків.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За словами міського голови, після атаки службовці проводили експертизу, розробляли проєктну документацію та обирали підрядника з відповідною ліцензією. Спочатку відбудують капітальні стіни та балки п’яти найбільш зруйнованих квартир. Далі люди зможуть використати кошти державної програми «єВідновлення» – до 550 тис. грн на родину – для внутрішніх ремонтів.
«За тиждень-два розпочнуться безпосередні роботи з відновлення стін. До місяця часу плануємо завершити цей етап, щоб люди могли спокійно продовжувати внутрішні ремонти. Коли завершимо основні ремонти, місто обов'язково оновить і сходову клітку, яка обгоріла», – пообіцяв мер Івано-Франківська.
Нагадаємо, під час масштабної атаки по Україні 13 травня Росія завдала удару безпілотниками по Івано-Франківську. БпЛА влучив у багатоповерхівку на вул. Євгена Коновальця. По медичну допомогу звернулися дев’ятеро людей, серед них – двоє 15-річних дівчат. Чотирьох постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями.