Понад 100 постраждалих від атаки 13 травня отримали компенсації з міського бюджету

Мешканці багатоповерхівки на вул. Євгена Коновальця зможуть відремонтувати свої помешкання тільки після того, як будівельна компанія завершить відновлення стін у зруйнованому будинку. Про це у вівторок, 30 червня, заявив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Йдеться про багатоквартирний будинок, в який росіяни влучили дроном під час масштабної атаки 13 травня. Мешканцям квартир, які визнані експертами непридатними для проживання, міськрада виділяє щомісяця по 15 тис. грн на оренду житла. Компенсації з міського бюджету на близько 3 млн грн отримали 128 громадян та юросіб, постраждалих від обстрілу. У кого руйнування значніші – подалися на програму «єВідновлення».

Під час зустрічі з мером мешканці будинку на вул. Євгена Коновальця вимагали дозволити їм провести ремонт у своїх помешканнях.

«Розумію емоції людей, які хочуть якнайшвидшого ремонту. Але тут справа серйозна – пошкоджені несучі конструкції, є загроза обвалу між поверхами. Це не просто вікна замінити», – зазначив Руслан Марцінків.

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За словами міського голови, після атаки службовці проводили експертизу, розробляли проєктну документацію та обирали підрядника з відповідною ліцензією. Спочатку відбудують капітальні стіни та балки п’яти найбільш зруйнованих квартир. Далі люди зможуть використати кошти державної програми «єВідновлення» – до 550 тис. грн на родину – для внутрішніх ремонтів.

«За тиждень-два розпочнуться безпосередні роботи з відновлення стін. До місяця часу плануємо завершити цей етап, щоб люди могли спокійно продовжувати внутрішні ремонти. Коли завершимо основні ремонти, місто обов'язково оновить і сходову клітку, яка обгоріла», – пообіцяв мер Івано-Франківська.

Нагадаємо, під час масштабної атаки по Україні 13 травня Росія завдала удару безпілотниками по Івано-Франківську. БпЛА влучив у багатоповерхівку на вул. Євгена Коновальця. По медичну допомогу звернулися дев’ятеро людей, серед них – двоє 15-річних дівчат. Чотирьох постраждалих госпіталізували з осколковими пораненнями.