Замовника вбивства затримали у квітні 2021 року в Кам'янці-Подільському

Хмельницький суд призначив десять років тюрми 51-річному чернівчанину, який найняв кілера для вбивства колишньої. Чоловік пообіцяв заплатити виконавцю злочину 2,1 тис. доларів. Натомість про наміри чоловіка дізнались в поліції та СБУ. Правоохоронці зімітували зникнення і вбивство жінки, а після того, як замовник передавав гроші за начебто виконаний злочин, його затримали.

Поліція Хмельниччини повідомляла, що чоловіка затримали у квітні 2021 року. Тоді правоохоронці отримали інформацію, що 49-річний мешканець Чернівецької області запланував вбивство своєї колишньої співмешканки і шукає виконавця. Мотивом для цього стали тривали неприязні стосунки з жінкою. За вбивство чоловік був готовий заплатити 2,1 тис. доларів.

Кілера він знайшов у Кам'янці-Подільському, однак, судячи з інформації від правоохоронців, чоловік був підставною особою. Правоохоронці зімітували зникнення та вбивство жінки, аби «виконавець» зміг надати замовнику докази виконаного замовлення.

Після цього, під час передачі 1,7 тис. доларів, замовника затримали в Кам’янці-Подільському. Йому інкримінували порушення декількох статей ККУ, зокрема, ч.2 ст. 115 ККУ (підготовка до умисного вбивства на замовлення).

За вбивство 46-річної підприємиці з Хмельниччини чоловік пообіцяв заплатити 2,1 тис. доларів

Як повідомила у вівторок, 29 листопада, прес-служба прокуратури Хмельниччини, суд виніс вирок у цій справі. Чоловіка визнали винним. «За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 51-річного мешканця Чернівецької області у готуванні умисного вбивства на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Його засуджено до десяти років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що наразі вирок не набрав законної сили, обвинувачений ще може подати апеляцію.