З метою зґвалтування односельчанки засуджений прийшов до її будинку

Мешканця села Криворівня Івано-Франківської області засудили на 13,5 років тюрми. Його визнали винним у зґвалтуванні та вбивстві односельчанки.

Як йдеться в матеріалах справи, 16 січня 2017 року Ігор Поляков з метою зґвалтування односельчанки прийшов до її будинку та переконавшись, що пенсіонерка сама, спершу намагався проникнути до помешкання через вікно, вибивши скло. Однак, коли так потрапити до будинку йому не вдалося, пішов до тильної сторони будинку і кулаком розбив скло у вхідних дверях, чим пошкодив собі руку. Далі через отвір відчинив двері ключем, який був з внутрішньої сторони, і зайшов у будинок.

Перебуваючи у коридорі, Ігор Поляков, щоб приховати себе, вимкнув освітлення та пройшов у кімнату, підійшов до потерпілої ззаду та затулив їй рот рукою. Пенсіонерка намагалась вирватись та кричати, тож засуджений взяв до рук металеву кружку та завдав потерпілій 11 ударів у голову. Від цього жінка втратила рівновагу і впала на підлогу, а чоловік продовжив наносити їй удари в грудну клітку, по верхніх та нижніх кінцівках.

Металева кружка, якою нападник завдавав ударів потерпілій

«Рятуючись від нападника, потерпіла намагалась відповзти, однак останній схопив її за ногу, стягнув з неї одяг і зґвалтував. Після цього, будучи обуреним її поведінкою, активним опором, обвинувачений взяв зі столу ніж та наніс ним два удари у черевну порожнину від яких жінка померла», – йдеться у матеріалах справи.

Після вчинення вбивства чоловік покинув місце події, а ніж викинув у річку.

Син та дочка вбитої наполягали на суворому покаранні. Також вони звернулися до суду із цивільними позовами про стягнення моральної шкоди, яку оцінили в 100 тис. грн кожен.

Свою вину Ігор Поляков не визнав. У судовому засіданні він зазначав, що руку порізав під час бійки з братом. А в час, коли було здійснено вбивство, спав вдома. Він також запевняв, що заяву про зізнання у вчиненні злочинів писав під психологічним тиском працівників поліції.

Все ж, враховуючи усі докази у справі, Коломийський міськрайонний суд визнав винним мешканця села Криворівня Івано-Франківської області Ігоря Полякова в умисному вбивстві, поєднаному із згвалтуванням ( п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України) та в зґвалтуванні, що спричинило особливо тяжкі наслідки (ч.4 ст. 152 КК України). Колегія суддів призначила йому покарання – 13,5 років позбавлення волі. Строк відбування покарання ухвалили обчислювати з 23 січня 2017 року.

Також суд ухварив стягнути з Ігоря Полякова по 100 тис. грн моральної шкоди дітям загиблої та 66 153 грн на користь держави на проведення експертиз. На вирок суду ще може бути подана апеляція протягом тридцяти днів.