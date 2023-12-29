Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків Степана Кваснікевича, чий неповнолітній син потрапив до лікарні з отруєнням наркотичними речовинами. Чоловіку доведеться сплатити 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, неповнолітній хлопець у 6 листопада потрапив у Дрогобицьку міську дитячу лікарню та був госпіталізований із діагнозом отруєння наркотичними речовинами. На батька підлітка, Степана Кваснікевича, поліція склала протокол про вчинення адмінправопорушення за фактом неналежного виконання батьківських обов’язків.

На розгляд справи у суді батько хлопця не прийшов. Варто додати, що у 2021 року на Степана Кваснікевича поліція також складала адмінпротокол через неналежне виконання батьківських обов’язків, бо його син потрапив до лікарні з наркотичним отруєнням. Тоді суд обмежився усним зауваженням.

Цього ж разу суддя Зоряна Павлів призначила батьку підлітка 850 грн штрафу та зобов’язала сплатити 537 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.