За зберігання знайдених у сміттєвому контейнері електродетонаторів мешканця Сарн Сергія Гризовського засудили до трьох років позбавлення волі. Чоловік стверджував, що спершу не знав про призначення предметів, а після того, як кілька з них підірвав, решту не здав у поліцію, а тримав удома та носив у кишенях, поки детонатори через кілька місяців не вилучили поліцейські.

Детонатори Сергій Гризовський знайшов на початку серпня, тоді він виявив картонну коробку, що лежала у сміттєвому контейнері у дворах багатоповерхівок на вул. Набережній у Сарнах. Згодом на суді він розповів, що спочатку не знав про призначення знайдених предметів, а коли спробував підірвати кілька з них, зрозумів, що це вибухові пристрої. Проте у поліцію вибухівку не поніс, казав, нібито не знав, що з нею робити, тож залишив у себе вдома. Два детонатори поклав до кишені і носив з собою, поки 17 вересня їх не вилучили поліцейські. Решту вибухових пристроїв поліція вилучила з помешкання Сергія Гризовського у жовтні.

Експертиза встановила, що вилучені предмети — це чотири справні електродетонатори ЕДС, які використовують для ініціювання зарядів вибухових речовин під час сейсморозвідувальних робіт.

У скоєному обвинувачений розкаявся і сприяв слідству. Однак той факт, що раніше чоловік уже мав дві судимості, спрацювали проти нього. У 2010 році його засудили за зберігання наркотиків й оштрафували на 850 грн, у 2018-му одержав судимість за крадіжку і штраф у такому ж розмірі.

Відтак суддя Сарненського райсуду Тетяна Ведяніна визнала Сергія Гризовського винним у незаконному поводженні з вибуховими речовинами і присудила йому три роки позбавлення волі. Окрім цього, мешканець Сарн має сплатити 8752 грн за залучення експерта. Рішення суду ще може бути оскаржене в апеляційній інстанції.