Дрогобицький міськрайонний суд визнав винним 51-річного мешканця Стебника у вбивстві 56-річного брата. За ґратами чоловік проведе 7 років та 6 місяців. Слідчі встановили, що в ніч на 23 вересня 2023 року обвинувачений у власному помешканні побив рідного брата. У прес-службі прокуратури Львівської області розповіли, що від отриманих травм чоловік помер у той самий день.

У матеріалах справи йдеться, що брати разом пили алкоголь, між ними виник конфлікт. Заспокоїти чоловіків намагалася сусідка. Проте згодом сварка переросла в бійку. Засуджений завдав вбитому численних ударів руками, ногами та металевим совком. Допитані у суді сусіди розповіли, що чули гуркіт з квартири, де стався інцидент.

Після вбивства обвинувачений викликав медиків, яким не міг пояснити причину побоїв у брата. Чоловік розповів фельдшеру, що у коридорі брат втратив свідомість і впав на підлогу. За медиків фельдшера, від моменту смерті до виклику лікарів минуло приблизно дві години.

Однак у суді обвинувачений розкаявся й визнав провину. Він просив не карати його суворо. Суд призначив йому 7 років та 6 місяців позбавлення волі. Крім цього, чоловік має заплатити 14,5 тис. грн за проведення експертиз. Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів. До того як вирок набере законної сили, чоловік знаходитиметься під вартою.