Яворівський районний суд Львівської області визнав 43-річного мешканця Яворова Олександра Харамбура винним в умисному вбивстві рідного брата. Його засудили до семи років і трьох місяців в’язниці. Чоловік на утриманні має п’ятьох дітей.

За матеріалами справи, трагедія трапилася опівночі 9 березня 2022 року у Яворові. Двоє братів вживали алкоголь, а потім між ними почався конфлікт. Після чого Олександр завдав 32-річному молодшому брату кілька ножових поранень, зокрема у руку і плече, а також один в груди. Як наслідок, в потерпілого були пошкоджені легені, що спричинили велику крововтрату та подальшу зупинку серця. Чоловік помер на місці ще до приїду швидкої.

У той вечір з ними випивав ще один брат, який бачив початок конфлікту, але на момент вбивства перебував в іншій кімнаті. В суді він розповів, що почув крики і зайшовши на кухню на підлозі побачив потерпілого в крові.

Олександр Харабура засуджений за вбивство рідного брата

У суді допитали матір братів, яка напередодні трагедії, ввечері 8 березня, була за кордоном та спілкувалася з синами по відеозв’язку. Тоді жінці здалось, що п’яним був лише син Олександр, а його молодший брат видався їй тверезим.

Близько 2-3 години ночі до неї зателефонував син, говорив, що брата зарізали, але не уточнив хто це зробив. Під час дзвінка він плакав, говорив, що викликав швидку та поліцію. Жінці відомо, що конфлікт почав саме потерпілий.

Матір запевнила, що стосунки між синами були хороші, хоча потерпілий мав дуже запальний характер і конфліктував з родиною. У суді сестра також підтвердила таку його поведінку, й додала, що він навіть вдарявся до побиття матері.

У суді обвинувачений визнав свою вину та пояснив, що заступався за іншого брата, якого почав бити потерпілий після відмови з ним випити. Тоді почалався кофлікт, і молодший брат нібито намагався його задушити. Далі чоловік вибіг на кухню, схопив ножа, яким почав розмахувати аби захиститись від нападника. Потім якийсь з ударів припав на ділянку живота.

За умисне вбивство ч.1 ст. 115 КК України Олександра Харамбура засудили до семи років і трьох місяців в’язниці. Вирок можна буде оскаржити в апеляції.