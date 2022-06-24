Правоохоронці затримали 46-річного громадянина Росії із санкційного списку РНБО, який нелегально перебував на території Івано-Франківської області. Встановлено, що чоловік приїхав в Україну ще у 2017 році, його звинувачують у кількох кримінальних злочинах. Наразі, відповідно до рішення суду, росіянин півроку перебуватиме у спеціалізованому закладі для іноземців. Міграційна служба надалі звертатиметься до суду щодо депортації громадянина Росії з України.

Як у п’ятницю, 24 червня, повідомила прес-служба ДМС в Івано-Франківській області, затриманий 46-річний громадянин РФ перебував на території України з порушенням міграційного законодавства. За даними міграційної служби, росіянин приїхав до України наприкінці 2017 року, тоді ж чоловік отримав посвідку на тимчасове проживання в Україні на підставі шлюбу з українкою.

«У визначений час ця особа не виїхала з України, проживала з недійсним паспортом і не маючи жодних правових підстав для легального перебування на території У країни. Крім того, прізвище 46-річного росіянина внесено до переліку осіб, щодо яких передбачено застосування спеціальних санкцій на підставі рішення РНБО», – йдеться у повідомленні ДМС.

Крім того, громадянин РФ є обвинуваченим у вчиненні кількох злочинів насильницького та майнового характеру на території України і, за інформацією правоохоронців, вважається суб’єктом злочинного впливу.

На росіянина склали протокол про адмінправопорушення за ч. 1 статті 203 КУпАП за нелегальне перебування в Україні. Суд надав дозвіл на затримання росіянина, потягом 6 місяців його утримуватимуть у пункті тимчасового перебування іноземців з неврегульованим статусом. Надалі міграційна служба звертатиметься для примусового видворення росіянина з України.