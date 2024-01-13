Навчитися створювати дрони можна на інженерному курсі

Міністр цифрової трансформації та віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров запропонував українцям виготовляли FPV-дрони власноруч. Навчитися створювати безпілотники можна завдяки безкоштовному проекту «Народний дрон», повідомив у суботу, 13 січня, Михайло Федоров.

Міністр запропонував українцям долучитися до ініціативи, яка за два тижні має навчити охочих створювати вдома 7-дюймовий FPV-дрон. Проект «Народний дрон» ініціювала команда Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas.

«За час повномасштабної війни Уряд змінив полісі для виробників безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому я й казав, що мільйон FPV-дронів за рік — це реалістична ціль. Зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, особисто можете рухати Україну до перемоги, навіть у тилу», – повідомив міністр.

Охочі долучитися до інженерного курсу отримають доступ до лекцій в Zoom та перелік компонентів. інструментів та матеріалів для створення дрона для придбання. Учасників курсу долучать до спільноти інженерів, де можна буде отримати пораду чи поставити запитання.

Зібрані дрони треба буде надіслати інструкторам Victory Drones, після чого відбудеться тест на якість збірки та випробування з вагою для БПЛА. Ті FPV-дрони, які пройдуть випробування, передадуть військовим.

«Учасники курсу вже передали військовим понад 100 безпілотників. Загалом більш ніж 80% з них надійшли на перевірку до інструкторів Victory Drones у гарному робочому стані, решту треба було дещо допрацювати. Це дуже високий показник для пілотної збірки», – повідомив Михайло Федоров.

Інженерний курс є безкоштовним та стартує кожних два тижні з 6 грудня 2023 року. Зареєструватися на курс можна тут.

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році країна виготовить мільйон дронів на потреби ЗСУ. Окрім того, планується виготовляти 155-мм боєприпаси.