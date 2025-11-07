За словами міністра, військові зможуть самостійно обрати бригаду і посаду

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що впровадження нових типів контрактів для військових з гарантованими чіткими термінами служби є частиною реформи української армії. Ініціатива поширюватиметься як на чинних військовослужбовців, так і на тих, хто лише планує укласти контракт. Про це він сказав на брифінгу в п’ятницю, 7 листопада.

«І чинні контрактники, і мобілізовані матимуть право укладати ці контракти терміном від 1 до 5 років. Єдине, що контракти на дворічний і більший строки надаватимуть право на відстрочку від мобілізації на 12 місяців… Для однорічного контракту такої можливості не буде», – пояснив Шмигаль.

За його словами, Генеральний штаб ЗСУ провів кілька опитувань серед військових, щоб визначити оптимальний рівень грошового забезпечення. Базова сума, яку підтримали більшість опитаних, становить 50-60 тис. грн. Окрім цього, військові отримуватимуть надбавки, підвищені бойові виплати, бонус за підписання контракту, який збільшується залежно від терміну контакту.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що наразі проговорюють можливі джерела фінансування цієї ініціативи.

«Базовим фінансовим забезпеченням такого контракту може бути 50-60 тис. грн… Це базова цифра, на яку ми розраховуємо. Ми почали відштовхуватись від такої цифри, тому що нашим дипломатам потрібно дати сигнал нашому міністерству економіки, [уряду]… Відповідні сигнали повинні піти, щоб ми знайшли джерело фінансування», – пояснив він.

Для реалізації нової моделі необхідно ухвалити зміни до законодавства та кількох постанов Кабінету міністрів. За словами Дениса Шмигаля, документи вже проходять погодження, а їхнє публічне обговорення планують розпочати на початку 2026 року.