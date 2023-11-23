Відтепер, переміщення зброї та військової техніки через державний кордон України відбуватиметься за аналогічною процедурою, що й у країнах НАТО та ЄС. Про це 23 листопада повідомило Міноборони України.

Для наближення до стандартів НАТО відповідною Постановою затверджено документ з назвою «Форма 302». Він використовуватиметься для декларування військової техніки та інших товарів підрозділів ЗС України, держав-членів НАТО та ЄС.

Українська «Форма 302» замінює митну декларацію та значно заощаджує час. Завдяки «Форма 302» ЗСУ зможуть переміщувати техніку за кордон на навчання за спрощеною процедурою.

«Це не про формальні зміни у митних процедурах. “Форма 302” – це реальний інструмент, який давно і успішно працює в усіх державах НАТО. І запрацює в Україні. Цей крок відображає нашу готовність до інтеграції в НАТО у всіх сферах. Колективний спротив російській агресії – один із наших пріоритетів», – прокоментував заступник Міністра оборони Юрій Джигир.

Також постановою уряду закріплені положення щодо обміну інформацією між Держмитслужбою та Міноборони.