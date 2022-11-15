Начальник департаменту з питань виконання кримінальних покарань Сергій Гречанюк (справа) представив головного тюремника у Львові Ігоря Тимочка

Начальником Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань став Ігор Тимочко, який досі обіймав посаду заступника керівника міжрегіонального управління.

Як повідомили у вівторок, 15 листопада, у міжрегіональному управлінні, нового керівника Ігоря Тимочка особовому складу управління представив начальник департаменту з питань виконання кримінальних покарань Сергій Гречанюк.

У свою чергу, Ігор Тимочко подякував за довіру та наголосив, що розуміє всю відповідальність за доручену йому роботу і запевнив, що докладе максимум зусиль для злагодженої роботи в команді кримінально-виконавчої служби.

50-річний Ігор Тимочко родом з Івано-Франківщини. Дотепер Ігор Тимочко деякий час обіймав посаду заступника начальника з питань стратегічного розвитку Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань. Раніше працював заступником начальника Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства. На місцевих виборах 2020 року балотувався до Івано-Франківської облради від партії «Слуга народу», однак не пройшов.

Повноваження Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань поширюються на територію шести західних областей (Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської та Тернопільської).