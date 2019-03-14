Міський голова Львова зустрівся з посолкою США в Україні

Марі Йованович перебуває у Львові з робочим візитом

СуспільствоЮлія Лавришин, 14 березня6801

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Міський голова Львова зустрівся з посолкою США в Україні
фото прес-служби ЛМР
Львів з робочим візитом відвідала Надзвичайна і Повноважна Посолка США в Україні Марі Йованович

У четвер, 14 березня, Львів з робочим візитом відвідала Надзвичайна і Повноважна Посолка США в Україні Марі Йованович. Під час прогулянки центром Львова разом з міським головою Львова Андрієм Садовим вони обговорили загальнополітичну ситуацію в Україні.

«Львів – одне з найкрасивіших міст Європи, якщо не світу. Ми всі закохані в нього. Гуляти вуличками цього ранньовесняного міста – це фантастичний досвід. Тут не лише багато цікавих людей, з якими можна поспілкуватись, але й безліч місць, де можна гарно провести час, та хороших кав’ярень», – процитувала прес-служба Львівської міськради Марі Йованович.

Усі фото прес-служби Львівської міської ради

Довідка: Надзвичайна і Повноважна Посолка США в Україні Марі Йованович народилася в Канаді в сім’ї російських емігрантів. Із 1986 року — на дипломатичній службі США. Працювала в представництвах США в Могадішо (Сомалі), Лондоні (Великобританія), Москві (Росія) та Оттаві (Канада). У 2016 році була стала Надзвичайною і Повноважною Посолкою США в Україні.

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