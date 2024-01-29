Богдан Андріїв на посаді міського голови Ужгорода з 2015 року

Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.

Богдан Андріїв задекларував 795,1 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата становила 847,3 тис. грн. На банківських рахунках в ужгородського міського голови розміщено 153 тис. грн і 56 євро. У власності Богдана Андріїва дві квартири в Ужгороді, земельна ділянка площею 1162 м2 і вартістю 374,2 тис. грн в Ірпінській громаді, причіп і годинник Breguet за понад 232 тис. грн. Ця інформація присутня в декларації політика і за 2021 рік.

Дружина міського голови Ужгорода Влада Андріїв задекларувала 389,9 тис. грн зарплати у ТОВ «Сонячна енергія Плюс», 16,7 млн грн дивідендів у компаніях «Зелена технологія», «Сонячна енергія Плюс» і «Євроімекс», а також 304 тис. грн відсотків в АТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Також Влада Андріїв вказала, що віддала 21,3 млн грн боргу братові свого чоловіка – Андрію Андріїву.

На рахунках у дружини міського голови Ужгорода розміщено 322,3 тис. грн та 104,2 тис. євро. Готівкою Влада Андріїв тримає понад 2,1 млн гривень і 505 тисяч євро. Окрім часток та цінних паперів у компаніях, що займаються зеленою енергетикою та пасажирськими перевезеннями, у власності дружини мера Ужгорода 4 земельні ділянки, будівля, нежитлове приміщення і магазин в Ужгороді загальною вартістю понад 1,2 млн грн.

Їздить вона на Mercedes-Benz ML 350 2012 року випуску вартістю 562 тис. грн, а також Audi Q8 2019 року випуску і вартістю понад 3,3 млн грн, що належить її компанії «Сонячна енергія Плюс».

Уродженець села Конюхів Львівської області Богдан Андріїв протягом 1996-2004 років працював на Карпатській регіональній митниці. З 2010 року – депутат Ужгородської міської ради від «Партії регіонів». На посаді міського голови Ужгорода з 2015 року. Був кандидатом у народні депутати України від партії «Опозиційний блок» та брав участь у з’їзді партії «Довіряй ділам», яку заснували Геннадій Кернес та Геннадій Труханов.

У 2018 році за зловживання владою та розтрату понад 6,5 млн грн під час реконструкції пам'ятки архітектури «Совине гніздо» Богдана Андріїва арештували з правом застави у 440 тис. грн. У 2021 року Ужгородський міськрайонний суд закрив справу через закінчення строку давності.