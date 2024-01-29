Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік
Дружина мера Ужгорода Влада Андріїв вказала, що віддала 21,3 млн грн боргу братові свого чоловіка
Міський голова Ужгорода Богдан Андріїв опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як 10 грудня декларації посадовців знову стали публічними.
Богдан Андріїв задекларував 795,1 тис. грн зарплати. У довоєнний 2021 рік його зарплата становила 847,3 тис. грн. На банківських рахунках в ужгородського міського голови розміщено 153 тис. грн і 56 євро. У власності Богдана Андріїва дві квартири в Ужгороді, земельна ділянка площею 1162 м2 і вартістю 374,2 тис. грн в Ірпінській громаді, причіп і годинник Breguet за понад 232 тис. грн. Ця інформація присутня в декларації політика і за 2021 рік.
Дружина міського голови Ужгорода Влада Андріїв задекларувала 389,9 тис. грн зарплати у ТОВ «Сонячна енергія Плюс», 16,7 млн грн дивідендів у компаніях «Зелена технологія», «Сонячна енергія Плюс» і «Євроімекс», а також 304 тис. грн відсотків в АТ «Державний експортно-імпортний банк України».
Також Влада Андріїв вказала, що віддала 21,3 млн грн боргу братові свого чоловіка – Андрію Андріїву.
На рахунках у дружини міського голови Ужгорода розміщено 322,3 тис. грн та 104,2 тис. євро. Готівкою Влада Андріїв тримає понад 2,1 млн гривень і 505 тисяч євро. Окрім часток та цінних паперів у компаніях, що займаються зеленою енергетикою та пасажирськими перевезеннями, у власності дружини мера Ужгорода 4 земельні ділянки, будівля, нежитлове приміщення і магазин в Ужгороді загальною вартістю понад 1,2 млн грн.
Їздить вона на Mercedes-Benz ML 350 2012 року випуску вартістю 562 тис. грн, а також Audi Q8 2019 року випуску і вартістю понад 3,3 млн грн, що належить її компанії «Сонячна енергія Плюс».
Уродженець села Конюхів Львівської області Богдан Андріїв протягом 1996-2004 років працював на Карпатській регіональній митниці. З 2010 року – депутат Ужгородської міської ради від «Партії регіонів». На посаді міського голови Ужгорода з 2015 року. Був кандидатом у народні депутати України від партії «Опозиційний блок» та брав участь у з’їзді партії «Довіряй ділам», яку заснували Геннадій Кернес та Геннадій Труханов.
У 2018 році за зловживання владою та розтрату понад 6,5 млн грн під час реконструкції пам'ятки архітектури «Совине гніздо» Богдана Андріїва арештували з правом застави у 440 тис. грн. У 2021 року Ужгородський міськрайонний суд закрив справу через закінчення строку давності.