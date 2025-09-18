Сигарети, вартістю 35 тис. грн та Mercedes-Benz Sprinter вилучили до рішення суду

На митному посту «Дякове» під час перевірки Mercedes-Benz Sprinter виявили сховок з 285 пачками сигарет. Авто закарпатця, вартістю понад 900 тис. грн вилучили до рішення суду.

Як повідомили у Закарпатській митниці 18 вересня, порушником виявився 38-річний місцевий мешканець, який їхав у Чехію через українсько-румунський кордон, обравши «зелений коридор».

«Під час ретельної перевірки автомобіля митники натрапили на тайник, розміром 46 х 40 х 9 см, що знаходився під переднім сидінням та вмонтований всередині спинки водійського сидіння. Звідти дістали 285 пачок тютюнових виробів з фільтром різних торгових марок», – розповіли на митниці.

На водія склали протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а також їх конфіскацію разом з автомобілем, що використовувався для переміщення прихованих сигарет. Сигарети, вартістю 35 тис. грн та Mercedes-Benz Sprinter 2015 року випуску за понад 900 тис. грн вилучили до рішення суду.