Жителька Перечинщини везла товар на прохання знайомої

У пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» в автівці жительки Перечинщини виявили партію одягу John Richmond. Незадекларований товар вилучили, закарпатці загрожує понад 150 тис. грн штрафу.

Як повідомили у Закарпатській митниці 3 вересня, 68-річна водійка поверталася зі Словаччини додому, обравши «зелений коридор».

«Коли митники перевірили автомобіль, то виявили у багажнику незадекларовану партію нового одягу. У двох мішках та дорожній сумці серед особистих речей закарпатка везла понад пів сотні кофт John Richmond, вартість яких на вітчизняному ринку майже 500 тис. грн», – зазначили митники.

Не зважаючи на те, що водійка везла товар на прохання знайомої, на неї склали протокол за ч.2 статті 471 Митного кодексу України, який передбачає штраф у розмірі 30% вартості незадекларованого товару. Брендовий одяг вилучено.