Упродовж наступних тижнів оператор оптимізує вишки

Мобільний оператор Lifecell попередив про припинення роботи мережі 3G в Тернопільській області. Послуга стане недоступною з 2 липня. Звільненні радіочастоти оператора використають для 4G (LTE). Про це повідомила пресслужба Lifecell у четвер, 18 червня.

«Радіочастоти оператора в діапазоні 2100 МГц будуть використані для роботи 4G, що дозволить збільшити швидкість мобільного інтернету, покращити стабільність зв’язку та підвищити якість користування цифровими сервісами», – зазначили у компанії.

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Мережу 3G відключать одночасно по всій території Тернопільської області. Упродовж наступних тижнів оператор оптимізує вишки та переведе абонентів на 4G. Це не вплине на послуги для клієнтів, зазначають у Lifecell.

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У компанії додали, що в Тернопільській області 87% користувачів мають смартфони та SIM-картки з підтримкою 4G: для більшості з них перехід відбудеться автоматично. Водночас близько 11% абонентів використовують телефони з 2G-технологією: для них змін не буде.

У Lifecell додали, якщо SIM-картка абонента підтримує 4G, але технологія ще не активована – достатньо увімкнути LTE у налаштуваннях смартфона. Якщо ж SIM-картка застаріла й не підтримує 4G, її необхідно оновити – прийти в магазини Lifecell до 26 липня та замінити її зі збереженням номера.

Додамо, що у Чернівецькій області мобільний оператор Lifecell перейшов з 3G на 4G 17 грудня 2025 року.