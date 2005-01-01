«Мого сина могли врятувати лише у Львові»

31-річного одесита оперували професор Ігор Кобза (справа) і професор Юрій Орел

У Львівській обласній клінічній лікарні судинні хірурги успішно прооперували 31-річного одесита з надзвичайно рідкісною патологією судин. Професор Ігор Кобза, який оперував пацієнта, уже 40 років працює судинним хірургом, але з такою патологією зустрівся вперше. Пацієнт, як кажуть, народився у сорочці - приїхав в лікарню дуже вчасно. Якби запізнився на кілька днів, прогнози могли бути невтішні.

Олександру Щ. (пацієнт просив не називати його прізвище) лише 31 рік. Високий, стрункий, повний сил. У нього ніколи не було особливих проблем зі здоров’ям. Ні він, ні його батьки не знали, що у нього є надзвичайно рідкісна вроджена патологія судин, яка несе серйозну загрозу не лише для здоров'я, а й для життя. Для Олександра все змінилося раптово, в одну мить.

«Мене щось різко кольнуло в лівому боці, в ділянці нирки. Виник біль, який не давав ходити, стояти, хотілося лягти. Згодом він відступив, але піднялася температура до 38 градусів, яка трималася доволі довго, десь тиждень. І стрибав тиск. Раніше я міряв його рідко, лише коли боліла голова, то тоді верхній тиск не перевищував позначки 140 мм рт. ст. А відколи бачався біль в ділянці нирки, то міг підстрибнути і до 160-170 мм рт. ст. Тоді я вже пішов до лікаря і почав проходити обстеження», - каже Олександр.

Поставити діагноз молодому чоловікові було непросто. Ситуацію дещо прояснило обстеження на комп'ютерному томографі (КТ). У Олександра запідозрили аневризму (розширення) гілочки ниркової артерії.

Такі операції в Україні проводять лише у Львові. Вони належать до архіскладних, бо пацієнту доводиться робити аутотрансплантацію - виймати власну нирку, заморожувати її, удаляти аневризму, робити реконструкцію судин і тоді нирку ставити на місце. У Львові судинні хірурги вдало зробили вже понад 10 таких операцій. Ще кілька операцій при таких діагнозах зробили без аутотрансплантації. Тож лікарі порадили Олександру їхати до Львова.

«Зі мною зв'язалися колеги і запитали, чи не могли б ми прооперувати молодого чоловіка з аневризмою гілочки ниркової артерії. Я сказав, нехай приїжджає», - каже професор Ігор Кобза.

Однак обстеження, які привіз Олександр, львівських судинних хірургів дещо насторожили. Обстеження на КТ не давало чіткої картини, в якому саме місці є аневризма. Тому його скерували ще раз на КТ на поглиблене обстеження. Результати приголомшили, бо діагноз був абсолютно інший. У пацієнта виявили вроджену мальформацію(аномалію) судин заочеревинного простору з утворенням аневризми. Іншими словами, аневризма утворилася на стику артерій і вен і впадала у ниркову вену. У здорової людини в артеріях тиск високий, у венах – низький. В Олександра через аневризму високий тиск був і у венах, що призводило до порушення відтоку крові й руйнування тканин нирки.

Сполучення між артеріями і венами, як пояснив Ігор Іванович, є у плода. Та коли дитина народжується, всі судини приблизно до року закриваються. Лише в однієї дитини з тисячі можуть залишитися вроджені мікросполучення між артеріями і венами і такі мальформації (аномалії), як правило, є на ногах. У Олександра було вроджене артеріо-венозне сполучення з утворенням аневризми в малому тазу. Це надзвичайно рідкісний випадок.

«Вроджені анамолії ніколи не є однаковими, кожна має свої особливості. Але з мальформацією, яку виявили у Олександра, за 40 років роботи судинним хірургом я ще не зустірчався», - каже професор Ігор Кобза.

«Я приїхав до Львова лише на консультацію. Думав, вислухаю думку львівських лікарів і може десь через місяць-два наважуся на операцію, якщо без неї ніяк не обійтися. А виявилося, що ситуація критична, що я вчасно приїхав і через тиждень мене вже прооперували», - каже Олександр.

Чоловіка оперували 6 квітня, перед Великоднем. Бригада судинних хірургів, до якої окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли професор Юрій Орел, Тарас Кобза, Віктор Палій й анестезіолог Роман Михальчук, готувалися до надскладної операції й передбачили, здається, усі ускладнення, які могли виникнути.

До складу операційної бригади увійшли судинні хірурги Віктор Палій, Тарас Кобза (справа) і анестезіолог Роман Михальчук

Але коли судинні хірурги дісталися до аневризми, оцінили її, то зрозуміли, що операція буде дещо легшою. Їм вдасться обійтися без ауторансплантації, а це значно полегшує і роботу судинних хірургів, і стан пацієнта.

Аневризма була досить велика. Вона живилася від трьох артерій і у розмірах була в 10 разів більшою за розмір судини. Від найменшого дотику до неї могла тріснути й спровокувати велику крововтрату. Тож судинні хірурги спершу підібралися до судин, які її живили , і перекрили їх. Без притоку крові аневризма суттєво зменшилася, тоді добралися до неї і видалили. Її розміри вражають - 5 см х 3 см. Коли вона наповнювалася кров'ю, то була значно більшою.

З Олександром ZАXID.NET зустрівся на п’ятий день після операції. Чоловік абсолютно не скидався на хворого. Вільно ходив по палаті, з апетитом їв (у Львові у нього багато родичів, які приносять смаколики) й виглядав абсолютно щасливим. Тиск внормувався, болі в нирці зникли.

«Я дійсно щасливий, що все найстрашніше позаду. Я лише у Львові до кінця зрозумів, наскільки серйозною і загрозливою була моя ситуація. Радий, що приїхав вчасно і аневризма не розірвалася, що хірургам не довелося виймати нирку і потім ставити її назад. Тому зараз я окрилений. Через день-два поїду вже додому», - каже Олександр.

«Ми консультувалися у багатьох знайомих лікарів з різних міст і нам сказали, що врятувати мого сина зможуть тільки у Львові. Як тільки нас погодилися тут прийняти, провели обстеження і розповіли детально, що з сином і яку операцію збираються провести, я зрозуміла, що мій син в руках професіоналів і що все закінчиться добре. І материнська інтуїція мене не підвела. Тому безмежно усім вдячна», - сказала мати Олександра Ірина.