Президентка Молдови Мая Санду пояснила, чому її країна не приєднується до санкцій проти Росії

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що її країна не приєднується до санкцій проти Росії, оскільки повністю залежить від російських енергоносіїв. Про це вона сказала в інтерв’ю місцевій службі «Радіо Свобода».

«Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тис. українських біженців, 50 тис. з яких діти», – сказала Мая Санду.

Вона наголосила, що Молдова «користується повною підтримкою своїх західних партнерів». За її словами, вони навіть намагатимуться допомогти Кишиневу знайти альтернативні варіанти енергоресурсів. «Однак до цього часу ми, очевидно, не можемо ігнорувати реальність», – додала президентка.

На зауваження журналістки про те, що Київ нібито «розсерджений ставленням Молдови», Санду відповіла: «Звичайно, ми маємо зробити все, щоб зупинити цю війну. Але є певні речі, які ми маємо забезпечити для наших громадян. Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут [у Молдові], ми не допоможемо нікому: ні Молдові, ні Україні, ні нашим партнерам на Заході».