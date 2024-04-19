Музей археології Батурина два роки був зачинений

У колишній резиденції гетьманів Батурині, який 1708 року дотла знищила московська армія, працює Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». У відреставрованих і повністю відбудованих спорудах працюють різні музейні установи, які відтворюють історію міста та України. Віднайдені на розкопках вцілілі речі знищеного міста еспонують у Музеї археології Батурина. 18 квітня він вперше після повномасштабного вторгнення відкрився з оновленою експозицією.

У Музеї археології Батурина зібрані артефакти з резиденцій Івана Мазепи та його попередників – Дем’яна Ігнатовича та Івана Самойловича, які гетьманували у Батурині в 1669-1708 роках.

Артефакти Батурина (фото заповідника)

«Як відомо, московське військо знищило гетьманську столицю в 1708 році. Через археологічні знахідки ви зможете пересвідчитися у незмінності дій споконвічного українського ворога, оглянувши свідків цієї трагічної події: фрагмент розірваної гармати Івана Мазепи, обгорілі дитячі іграшки, кахлі та посуд», – зазначають у музеї.

Обгорілі дерев'яні конструкції знищеного Батурина та зброя містян (фото заповідника)

Окрім гетьманського періоду, музей відтворює давніші епохи існування міста. Тут є залишки дерев’яних конструкцій Батуринської фортеці, збудованої за Польсько-Литовської доби на високій терасі річки Сейм для захисту пограниччя.

В оновленій експозиції зібрані й результати останніх років досліджень. Уперше представлена жіноча прикраса ХІV ст., знайдена у 2021 році.

Жіноча прикраса – скроневе кільце XIV ст. (фото музею)

Поряд із предметами побуту містян Батурина археологи віднайшли і козацькі похідні речі – фрагмент пістоля, кулі, навершя шаблі, ножі, підкови на козацькі чоботи, люльки, натільні хрести.

«Батурин у ХVII-XVIII ст. був відомим центром гончарства, де, окрім іншого, виготовлялися пічні кахлі. За роки розкопок тут виявили понад 8 тисяч цих виробів. В оновленій експозиції вперше будуть представлені окремі зразки: із зображеннями янголів, літерами, рослинними та геометричними орнаментами», – повідомила ZAXID.NET завідувачка відділу археології заповідника Каріна Солдатова.

Фрагмент кахлі XVII-XVIII ст (фото музею)

Музей археології Батурина можна відвідати у супроводі екскурсовода. Зараз також тривають виставки «Вчора – Батурин, сьогодні – Буча» у крипті Воскресенської церкви та «Герої нескореної України» на території цитаделі Батуринської фортеці.

Зазначимо, Музей археології Батурина розташований у пам’ятці архітектури місцевого значення – Воскресенській церковнопарафіяльній школі 1904 року. Реставрація пам’ятки тривала у 2005-2008 роках, музей у ній відкрили наступного року. Тематика музейних залів охоплює час від появи людини на цих теренах і до загибелі міста у листопаді 1708 року. Московське військо за наказом Петра I повністю винищило всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі, – понад 10 тисяч. Місто пограбували і спалили. Батуринська різанина була помстою московського царя за те, що Іван Мазепа під час Північної війни підтримав шведського короля Карла XII. Для розголошення цієї трагедії створили заповідник, який розповідає про козацько-гетьманську добу в історії України. Окрім цього музею там відбудована цитадель Батуринської фортеці, палац останнього гетьмана Кирила Розумовського, будинок Генерального суду, козацька церква-усипальниця та інші.