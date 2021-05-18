Віртуальна екскурсія в музеї Mercedes-Benz

Музей Mercedes-Benz у Штутгарті можна відвідати, не виходячи з дому. Віртуальна платформа відкриває для користувача широкий спектр можливостей для знайомства з експозицією, найцікавішою з яких є віртуальна екскурсія.

Окрім того, що 18 травня відмічається Міжнародний день музеїв, Музей Mercedes-Benz у Штутгарті 19 травня святкує своє 15-річчя. Оскільки публічні заклади у Німеччині все ще залишаються закритими, через пандемію, Mercedes-Benz запрошує на цифрові тури. Зробити це можна різними способами. Наприклад, із прямою цифровою екскурсією в Instagram.

Віртуальна екскурсія музеєм

Завдяки цифровим технологіям його можна дослідити здалеку в будь-який час. Наприклад, через сайт музею у Штутгарті або за допомогою інтерактивних екскурсій по музею в Instagram, або польоту безпілотника на YouTube. Спектр форматів та вмісту постійно збільшується, оскільки Музей продовжує розширювати свої цифрові пропозиції.

Віртуальна екскурсія проводить відвідувачів виставкою площею 16 500 квадратних метрів. Сайт пропонує інформацію про всі експонати, а також 360-градусні зображення всіх кімнат Legend і Collection. Спеціальні виставки минулого також можна побачити у вигляді тривимірного туру, наприклад, «40 років Mercedes-Benz G-Class» та «125 років VfB Штутгарт».

Соціальні медіа

Цифровий музей Mercedes-Benz завдяки своєму поєднанню історичних архівних матеріалів, унікальних фотографій та відео, є найуспішнішим класичним порталом серед усіх виробників автомобілів у всьому світі. Понад два мільйони людей стежать за @mercedesbenzmuseum в Instagram, окрім підписників на інших платформах: @mercedesbenzmuseum у Facebook та @MB_Museum у Twitter.

В Instagram керівники музею Mercedes-Benz діляться своїм ентузіазмом та дивовижними фактами про постійні та спеціальні виставки. Віртуальний тур «Ексклюзивні огляди: машини музею Mercedes-Benz» – це серія відео з цікавими подробицями про окремі експонати музею від музейного гіда Падраїка Ó Леанахайна. Зокрема, він розповідає про такі машини, як 500 K Special Roadster із «3-ї кімнати легенд» та Mercedes-Benz 300 TD у «Збірній 1». Також тури від Падраїка Ó Леанахайна доступні в Instagram Stories, а Даміан Дабровський проведе відвідувачів експозицією «40 років G-класу».

Ще одна цікава можливість від Музею Mercedes-Benz – розважальна вікторина Mercedes-Benz Classic Quiz, для тих, хто бажає перевірити свої знання про класичні «Мерседеси».