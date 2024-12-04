МВС проведе перевірки у сервісних центрах після розслідування ЗМІ

Міністерство внутрішніх справ повідомило про початок перевірок у всіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру. Планується, що у Головному сервісному центрі змінять керівників. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

У середу, 4 грудня, проєкт Bihus.Info оприлюднив журналістське розслідування щодо роботи найбільшого Сервісного центру МВС, що розташований у Києві на вул. Перемоги, 20. Журналісти зазначили, що сервісний центр працює неефективно: людям доводиться ночувати під будівлею, щоб отримати талон на практичний іспит з водіння. Зазначається, що система видачі електронних талонів працює некоректно, водночас ці талони перехоплюють хакери та потім перепродають.

Крім того, співробітники Сервісного центру користуються автомобілями, що коштують кілька десятків тис. доларів та проживають в елітних житлових комплексах, а також мають земельні ділянки. При цьому це майно не згадано у деклараціях співробітників Сервісного центру та записано на близьких родичів чи співмешканців.

У МВС відреагували на розслідування Bihus.Info. Зазначається, що міністерство внутрішніх справ звернулось до Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням перевірити спосіб життя керівництва та посадовців ТСЦ №8041 у Києві, які фігурували у розслідуванні Bihus.Info. Також незабаром перевірки відбудуться у всіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру.

«У МВС створена робоча група з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг, яку очолює заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко. Першочергове завдання – усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг в сервісних центрах. Надалі продовжимо курс на повну цифровізацію за сприяння Міністерства цифрової трансформації», – йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, 8 листопада, у Офісі генпрокурора повідомили про викриття 27-річного жителя Київщини, який створив програму, що перехоплювала талони на послуги в сервісних центрах МВС. На продажі перехоплених талонів чоловік заробив близько 40 тис. доларів за три місяці.