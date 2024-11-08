Мешканець Київщини перехоплював і продавав талони на послуги в сервісні центри МВС

Поліцейські викрили 27-річного мешканця Київщини, який створив програму, що перехоплювала талони на послуги в сервісних центрах МВС. За версією правоохоронців, на продажу талонів хакеру вдалося заробити понад 40 тис. доларів.

Як розповіли у п’ятницю, 8 листопада, у Офісі генпрокурора, чоловік знайшов спосіб заробити на охочих отримати талон на послуги в територіальних сервісних центрах МВС чи Експертній службі МВС. Як відомо, таких талонів на день генерується обмежена кількість. Через труднощі з отриманням талонів чимало людей звертаються до посередників, які обіцяють допомогти за гроші.

«Підозрюваний власноруч створив програму, яка для його клієнтів перехоплює вільні талони, щойно вони з’являються в системі. Зокрема, ця програма (скрипт) дозволяла чоловіку автоматично отримати талони електронної черги «е-запис» одночасно для декількох людей», – йдеться в повідомленні ОГП.

Під час обшуків на комп’ютерах хакера якраз працювала програма перехоплення талонів

Під час обшуків у помешканні хакера виявили комп’ютерну техніку, на якій в момент обшуку працювала програма із перехоплення талонів. Також у підозрюваного знайшли списки замовників його послуг, у яких зазначено понад 1500 прізвищ.

«Орієнтований заробіток чоловіка за три місяці склав понад 40 тис. доларів США», – повідомили в ОГП.

27-річному мешканцю Київської області повідомили про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем МВС, що порушило порядок їх роботи (ч. 5 ст. 361 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки. Слідство встановлює інших причетних до схеми осіб.