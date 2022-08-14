Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що впродовж найближчих місяців в Україні зросте злочинність, рівень якої суттєво, майже на 50%, знизився в перші місяці війни. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону в суботу, 12 серпня.

«У перші місяці війни ми відзначали, напевно, на половину падіння рівня злочинності майже по всіх категоріях злочинів. Хоча виросла зовсім інша, з'явилася зовсім інша категорія злочинів, абсолютно нова і прикра для нашої української реальності, – це воєнні злочини», – зазначив міністр, якого цитує УНІАН.

За його словами, на сьогодні фіксується певне зростання кількості тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема вбивств, що також пов'язано з воєнними злочинами.

«Падіння – об'єктивне явище у зв'язку з початком кризи. І так само ми очікуємо, що протягом двох-п'яти місяців буде зростання, особливо, за певними категоріями злочинів», – повідомив Монастирський.

Він пояснив, що йдеться, насамперед, про крадіжки, викрадення автомобілів і злочини у сфері незаконного обігу зброї.