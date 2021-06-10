Національна поліція отримає майже 700 млн з коронавірусного фонду на доплати працівникам

Кабінет міністрів України під час засідання 9 червня погодився виділити 800 млн грн з коронавірусного фонду силовим структурам, повідомила прес-служба уряду.

У постанові про виділення коштів ідеться, що майже 71,6 млн отримає Апарат МВС, з них майже 59 млн підуть на зарплати. Також ці гроші підуть на доплати медикам, які працюють в медзакладах структури МВС із хворими на коронавірус.

Національна гвардія отримає майже 16,6 млн грн, з яких 14 млн витратять на зарплати. Також у цю суму закладені доплати військовослужбовцям, «які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину», ідеться в постанові.

Національна поліція отримає 679 млн, з яких на зарплати та видатки споживання витратять 572,5 млн. Поліцейські теж отримають доплати за роботу під час карантину. Додамо, що у дербюджеті на 2021 рік для МВС закладено рекордну суму у 98,3 млрд грн.

Ще 30,8 млн грн передадуть Державній прикордонній службі (з них майже 26 млн – на зарплати) та 1,73 млн – Державній службі з надзвичайних ситуацій (1,45 млн – на зарплати).

Нагадаємо, що торік улітку Арсен Аваков просив і отримав 2,25 млрд грн з фонду боротьби з Covid-19, а восени він звернувся до уряду х проханням виділити ще близько двох мільярдів попри закладені у держбюджеті 83 млрд грн. Окрім того, гроші із фонду боротьби з поширенням коронавірусу уряд дозволив витрачати на ремонт доріг і навіть на виробництво серіалів.