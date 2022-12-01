З наступного тижня курсантів вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству внутрішніх справ, будуть залучати до патрулювання вулиць, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він зауважив, що тільки-но вимикається світло – вдвічі збільшується кількість автомобільних і піших нарядів поліції.

«Ми залучаємо сили добровольчих формувань тергромад, які приєднуються до нас і патрулюють вулиці разом. Буквально наступного тижня ми будемо залучати курсантів ВНЗ МВС, які також допомагатимуть патрулювати вулиці поліцейським», – сказав міністр в ефірі національного телемарафону, повідомив вранці в четвер, 1 грудня, «Укрінформ».

Він також закликав громадян бути видимими на дорозі – як пішоходів, так і водіїв, адже багато аварій трапляється у темну пору доби.

«Оскільки у нас незабаром найдовша ніч у році, це досить важливо - бути видимим. Звичайна світловідбивна стрічка, яку видно метрів за 100, рятує життя», – наголосив Монастирський.