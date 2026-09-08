Про рішення Угорини сповістили російського посла у Будапешті

Міністерство закордонних справ Угорщини оголосило, що висилає з країни 10 російських дипломатів. Про це повідомила у вівторок, 8 вересня, очільниця угорського МЗС Аніта Орбан.

За дорученням міністерки компетентний керівник МЗС повідомив посла Росії в Будапешті, що, за оцінкою угорської влади, 10 співробітників російської місії займалися діяльністю, що порушує Віденські конвенції. Ці конвенції регулюють правила виконання міжнародних угод.

«Тому угорська сторона закликала відповідних осіб залишити Угорщину. Це рішення захищає безпеку та суверенітет Угорщини», – повідомила Аніта Орбан.

Що саме робили російські дипломати в Угорщині, міністерка не уточнила. Водночас вона наголосила, що випровадження 10 працівників російських дипустанов не означає розрив дипломатичних відносин з Росією.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Коментуючи рішення МЗС премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Угорщина у такий спосіб захищає свій суверенітет.

«Уряд Угорщини висунув вимогу до 10 дипломатів посольства Росії в Будапешті залишити країну через діяльність, неприйнятну для дипломатів. Ми захищаємо суверенітет нашої країни», – повідомив він.

На заяву очільниці угорського МЗС відреагували у Росії. Російське міністерство закордонних справ заявило, що вживе заходів у відповідь проти Угорщини. За словами російських чиновників, відповідь Москви «буде жорсткою та болючою для Угорщини».

Зазначається, що рішення про випровадження 10 російських дипломатів є безпрецедентним для політики Угорщини. Востаннє з країни вислали російського дипломата у 2018 році – на знак солідарності з Великою Британією після отруєння колишнього російського шпигуна Сергєя Скрипаля.

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд Петера Мадяра офіційно визнав Росію загрозою для Угорщини. В інструкціях для делегації країни на 81-ту сесію Генасамблеї ООН Угорщина засудила російську агресію проти України й заявила, що Росія є загрозою для безпеки Європи та міжнародного порядку