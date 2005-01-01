МЗС України підтвердило, що ДТП з жертвами в Німеччині вчинив українець

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що за кермом вантажівки, за участю якої сталася ДТП у Німеччині, був українець, повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Можу підтвердити, що за кермом вантажівки був українець. Причини та обставини цього трагічного випадку розслідує поліція», – сказав Кирилич в коментарі агенції УНН.

Нагадаємо, напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що на автобані поблизу німецького міста Фірзен сталася ДТП за участю громадянина України. За інформацією ЗМІ, перебуваючи в нетверезому стані, винуватець аварії на вантажівці протаранив поліцейське авто, внаслідок чого 23-річна поліцейська загинула, ще двоє з тих, хто перебував у патрульному авто, отримали поранення.