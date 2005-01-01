МЗС України підтвердило, що ДТП з жертвами в Німеччині вчинив українець

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:4915680

До теми

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що за кермом вантажівки, за участю якої сталася ДТП у Німеччині, був українець, повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Можу підтвердити, що за кермом вантажівки був українець. Причини та обставини цього трагічного випадку розслідує поліція», – сказав Кирилич в коментарі агенції УНН.

Нагадаємо, напередодні німецькі ЗМІ повідомили, що на автобані поблизу німецького міста Фірзен сталася ДТП за участю громадянина України. За інформацією ЗМІ, перебуваючи в нетверезому стані, винуватець аварії на вантажівці протаранив поліцейське авто, внаслідок чого 23-річна поліцейська загинула, ще двоє з тих, хто перебував у патрульному авто, отримали поранення.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У Німеччині п'яний українець на вантажівці протаранив патрульне авто: загинула поліцейська ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук