У Німеччині п'яний українець на вантажівці протаранив патрульне авто: загинула поліцейська

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 17:1215231

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У Німеччині п'яний українець на вантажівці протаранив патрульне авто: загинула поліцейська
фото DW.com
40-тонна вантажівка під керуванням п'яного українця врізалася в авто німецьких патрульних

У німецькій федеральнїй землі Північний Рейн - Вестфалія поблизу кордону з Нідерландами увечері в середу, 27 грудня, вантажівка протаранила поліцейський автомобіль. Внаслідок наїзду загинула жінка-поліцейська, ще двоє її колег були тяжко травмовані, повідомила «Німецька хвиля» з посиланням на місцеву агенцію dpa.

40-тонна вантажівка, яка петляла на автомагістралі, привернула до себе увагу ще на території Нідерландів. Один з водіїв попередив поліцію, тому в Німеччині патрульний автомобіль очікував вантажівку на автобані A61 поблизу міста Фірзен. Поліцейські увімкнули проблискові маячки та аварійну сигналізацію. Однак вантажівку понесло й вона на повній швидкості врізалася в патрульний автомобіль, протягнувши його 200 метрів.

Вантажівка тягнула автівку патрульних 200 метрів, фото DW.com

Внаслідок наїзду 23-річна жінка-поліцейська, яка перебувала на задньому сидінні автомобіля, загинула на місці. Її двоє колег отримали тяжкі поранення.

Водій вантажівки, який виявився українцем, залишився неушкодженим. Його затримали та допитали. За повідомленням поліції, вміст алкоголю у зразку крові водія становив понад два проміле.

Інших подробиць про інцидент наразі невідомо.

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