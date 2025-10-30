Георгій Тихий наголосив, що Путін ніколи не виконував свої обіцянки

Міністерство закордонних справ України рекомендувало іноземним журналістам не відвідувати Покровськ і Куп'янськ, адже Москва вже порушувала свої обіцянки щодо безпечних «коридорів» під час боїв за Іловайськ. Про це заявив спікер відомства Георгій Тихий.

Російський диктатор Владімір Путін у четвер, 30 жовтня, наказав забезпечити безперешкодний проїзд іноземних журналістів на Донеччину. Мова йде про Покровський, Мирноградський та Куп'янський райони. Росіяни заявляють, що хочуть продемонструвати райони, де нібито заблоковані українські війська.

«Російське командування готове за необхідності припинити бойові дії на 5-6 годин у зазначених районах», – зазначили у Міноборони Росії.

Відомство також заявило про нібито готовність забезпечити «коридори» безперешкодного в'їзду і виїзду груп представників ЗМІ, за умови гарантій безпеки як для журналістів, так і російських військових.

Спікер МЗС України наголосив, що Путін ніколи не виконував свої обіцянки про припинення вогню.

«Відверто кажучи, я не рекомендую журналістам довіряти будь-яким пропозиціям Путіна з приводу “коридорів” у зоні бойових дій. Я на власні очі бачив, чим закінчуються такі пропозиції – 29 серпня 2014 року в Іловайську», – написав він.

Тихий закликав журналістів не допомагати Путіну виправдовувати свої злочини за допомогою російських провокацій проти журналістів. При цьому він нагадав, що будь-які візити на окуповану Росією територію без дозволу України є порушенням законодавства та міжнародного права.

Зазначимо, у серпні 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Спочатку українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.

Нагадаємо, у квітні 2024 року росіяни інсценували провокацію в тимчасово окупованому Донецьку, щоб звинуватити Україну у порушенні оголошеного ними так званого «великоднього перемир’я».