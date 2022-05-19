Пожертва від МЗС Великої Британії – найбільша сума, яка надійшла на підтримку Збройних сил України одним платежем у іноземній валюті від закордонних благодійників

Національний банк України (НБУ) 18 травня отримав від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії 5 млн фунтів стерлінгів (або понад 182 млн грн у еквіваленті) на спецрахунок, відкритий для підтримки ЗСУ. Про такий благодійний переказ від британських дипломатів повідомила 19 травня прес-служба НБУ.

У повідомленні наголошується, що це – найбільша сума, яка надійшла на підтримку Збройних сил України одним платежем у іноземній валюті від закордонних благодійників з початку війни з Росією.

«Ми щиро дякуємо Міністерству закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії за цей значний благодійний внесок у захист Україною не лише власної свободи та незалежності, але й миру і демократичних цінностей усього світу. Ми високо цінуємо партнерські відносини з урядом Великобританії та вдячні за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором», – заявив голова НБУ Кирило Шевченко.

У Нацбанку зазначили, що майже п’ята частина коштів, які надійшли в іноземній валюті для підтримки українських військових на спецрахунок НБУ, – це пожертви у фунтах стерлінгів (включаючи кошти від Міністерства закордонних справ і справ Співдружності націй та розвитку Великої Британії).

«На сьогодні загалом на спецрахунок НБУ для підтримки Збройних Сил України було перераховано майже 16,8 млрд грн у еквіваленті (з них майже 5,2 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті)», – відзвітували у Нацбанку.

Дізнатися реквізити рахунків для допомоги українській армії у гривні та у низці іноземних валют, або ж надіслати переказ для ЗСУ із платіжної картки, можна на цій сторінці.