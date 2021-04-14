Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в процесі засідання Комісії Україна-НАТО 13 квітня запропонував країнам-членам Альянсу програму з десяти кроків, спрямованих на підтримку України в умовах ескалації ситуації на українських кордонах. Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Я запропонував союзникам по НАТО 10 конкретних кроків, які вони можуть зробити для того, щоб оперативно і змістовно, по суті нас підтримати в цій ситуації», – зазначив він.

При цьому Кулеба не став розкривати зміст цих десяти пунктів. Але зазначив, що під час наради всі країни-члени НАТО висловилися на підтримку України.

«Ні в кого немає якихось різночитань щодо того, що відбувається на кордоні з Україною і хто це робить», – зазначив він.

Нагадаємо, що напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба провів у Брюсселі зустріч із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Сторони обговорили російську агресію проти України. Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії з боку Росії. Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.

Блінкен також висловив стурбованість у зв’язку з умисними діями, спрямованими на ескалацію напруженості з Україною, в тому числі завдяки агресивній риториці та дезінформації, порушенням режиму припинення вогню, а також рух російських військ в окупованому Криму і уздовж кордонів України.

Також Блінкен та Кулеба обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ в Україні, боротьбу з корупцією, а також прагнення України до євроатлантичної інтеграції.