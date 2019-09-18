На 26 BookForum книги представлять 300 видавництв

Книжковий фестиваль обіцяє здивувати кожного. У середу, 18 вересня, у Львові розпочався BookForum 2019. Книгомани з усієї України та світу з'їжджаються сюди, аби придбати літературні новинки та взяти участь у дискусіях. Упродовж п'яти днів форуму відбудеться 700 заходів. Участь у них візьмуть тисяча людей — це письменники, перекладачі, літературознавців з 30-ти країн світу.

Книжковий ярмарок BookForum об'єднує триста видавництв. Вони до Львова привезли дві тисячі літературних новинок. Ще до офіційного відкриття тут уже чимало відвідувачів.

«Кожного року щось очікуєш нове, і дуже цікаво сюди прийти і ми перші як так бачу прийшли сюди. Вони тільки розкладаються, але я думаю, ми сюди зайдемо, перший раз подивимося і кожного дня будемо заходити», — каже один із перших відвідувачів форуму Іван.

І кожного дня тут відбуватимуться події до кольору, до вибору. BookForum 2019 охопить 40 тем. Серед них — війна, жінка в темі, стиль життя, поезія, комікси, історія, наука та фантастика. Будуть і почесні гості.

«Індійська письменниця Арундаті Рой, вона є лауреаткою Букерівської премії, презентує цього року свою книжку «Міністерство пограничного щастя», також це Ельчин Сафарлі — азербайджанський письменник, який буде презентувати нову книжку також, і Мар'ян Петросян, вірменська письменниця, яка презентує книжку "Дім, в якому..."» — пояснює очільниця прес-служби форуму Марічка Кравченко.

Окрім них — ще 1000 авторів. 21 вересня книгу «Справа Василя Стуса» презентує Вахтанг Кіпіані. Останнім часом вона набула неабиякого розголосу: Віктор Медведчук, який був адвокатом Стуса, через суд вимагає заборонити поширення книги.

«Це дуже потужна книжка тим, що тут містяться розархівовані файли і власне кримінальна справа проти Василя Стуса. З приписами, дописами і роздумами безпосередньо упорядника цієї книжки Вахтанга Кіпіані», — розповідає креативний директор видавництва VIVAT Ігор Зарудко.

Тут можна не лише придбати паперову новинку, а й допомогти пораненим бійцям із Військового шпиталю. На форумі є намет «Книжкової сотні». Сюди всі охочі можу приносити книги для солдатів, що зараз відновлюються у госпіталі.

«В пріоритеті це література на історичну тему. Це все, що пов'язано з нашою історією, з історією України. І переважно хлопці просять українською мовою книжки. Окрім історичної, ще також детективи, дуже важливо фантастику принести», — додає представниця «Книжкової сотні» Тетяна Чайковська.

Фокусна тема Букфоруму звучить одноголосно із назвою одного з віршів Грицька Чубая — пошуки причетного. Бо кожен із нас є причетним і причиною того, що відбувається у світі, кажуть організатори. Двадцять шостий Букфорум стане доступним для кожного.

«Ми проводимо 14 заходів у межах БукФоруму, будуть відбуватися зі сурдоперекладом. Тобто це переклад жестовою мовою. Ми ідемо назустріч їм і власне вони зможуть почути те, що їм подобається», — каже програмна директорка 26 BookForum Софія Челяк.

А в неділю свою автобіографічну книгу «Маркетер» представить Олег Сенцов.