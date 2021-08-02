Унікальний Glöckler-Porsche 356 1954 року

Заводська команда Porsche здобула свою першу міжнародну перемогу на «‎24 Години Ле-Ман» у 1951 році зі спорткаром 356 SL Gmünd Coupé, але більшість перемог та подіумів протягом 1950-х принесли у скарбничку приватні команди. Однією з таких гаражних команд була Glöckler-Porsche.

Дилер Volkswagen та Porsche, а також пристрасний мотоцикліст та автогонщик із Франкфурту, разом з інженером Германом Рамелоу, побудував сім спорткарів для перегонів на агрегатах VW та Porsche. Після того, як дует привернув увагу компанії Porsche, їхній шостий автомобіль 1953 року Glöckler-Porsche 1500 Super став основою для майбутнього Porsche 550.

А їх сьомий і останній автомобіль – це Glöckler-Porsche 356 1954 року, створений для участі в гонках Mille Miglia, які відбувались у цьому ж році. Саме він буде виставлений на торги аукціонного дому RM Sotheby's під час «Тижня автомобілів» у Монтерей (Monterey Car Week).

Гльокер та Рамелоу використали ранню версію нещодавно розробленого опозитного мотора Fuhrmann. Чотириступінчаста механіка передавала потужність на задні колеса.

Майже всі спортивні боліди того часу, особливо приватних команд, мали відкриті кузови – спідстер, родстер, баркета. Але Гльокер з якихось причин вирішив створити купе. Дах не був єдиним незвичайним вибором, майже у кожній деталі автомобіля відчувається не-Porsche. Чого варта лише центральна фара. При цьому алюмінієвий кузов для Glöckler-Porsche 356 був створений тією ж майстернею C. H. Wiedenhausen, яка виготовила кузов для Porsche 550.

Історія машини, виставленої на торги, розповідає, що у 1954 році, купе переїхало до Голлівуду. До 1970-х років воно перебувало у розібраному стані, деталі знаходились у різних місцях, деякі на звалищі. Німецький співробітник Lufthansa знайшов його, викупив запчастини та переправив їх назад до Німеччини у 1993 році. У Німеччині колекціонер забрав шматки до купи і у 2005 році повернув машині початковий вигляд. За винятком нової алюмінієвої передньої панелі та двигуна, заміненого на пізніший Porsche 550, це купе Glöckler повністю відповідає оригіналу.

Повідомляється, що автомобіль був виставлений на продаж у 2014 році через дилера з Мюнхена, а нинішній власник придбав його у 2016 році. RM Sotheby's оцінює унікальний спорткар від 750 000 до 1 мільйона доларів.

Неповторний Glöckler-Porsche 356. Фото RM Sotheby's