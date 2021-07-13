Бебікар Porsche торгуватимуть на аукціоні Сотбіс

На щорічному аукціоні Sotheby's у Монтереї, серед багатьох великих і величних автомобілів буде і цей маленький Porsche 917/30 Junior. І навряд чи у нього буде дитяча ціна.

На торги у Монтерей цього року будуть виставлені такі чудові автомобілі, як Alfa Romeo 8c 35 1932 року, безліч класичних Ferrari, наприклад, кабріолет 250 II серії 1961 року, та колишні трекові боліди з Ле-Мана, як Porsche 917 K 1970 року. Список машин на мільйон доларів можна продовжувати, але серед них є один особливо цікавий спортивний автомобіль – Porsche 917/30 Junior.

На фотографіях болід навіть важко відрізнити від звичайного і масштаб стає зрозумілим лише у порівнянні з оригіналом. Насправді ж це модифікований картинг, уподібнений до реального гоночного Porsche, який домінував на автомобільній сцені на початку 1970-х. Кольори правильні, колеса правильні, і хоча це невеличка копія, вона виглядає досить великою, щоб вмістити навіть дорослу людину.

Автомобіль був створений в єдиному екземплярі майстернею з Нової Зеландії. Він має алюмінієвий каркас і мотор Kawasaki. Точні характеристики не вказуються, але одноциліндровий двигун має об'єм 400 кубічних сантиметрів.

Аукціон RM Sotheby's 2021 у Монтереї проходитиме 13 та 14 серпня.

Porsche 917/30 Junior виставлять на аукціон Сотбіс. Фото Simeon Patience & Richard Opie / RM Sotheby's