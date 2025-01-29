На Буковині чотирирічний хлопчик впав в глибокий колодязь і загинув. нещасний випадок трапився після обіду 29 січня в селі Великий Кочурів. Місцеві жителі викликали на місце трагедії рятувальників, щоб вони допомогли дістати дитину з глибини.

Повідомлення до Служби порятунку про те, що дитина впала в колодязь в селі і не подає життя ознак надійшло після обіду 29 січня. На місце події одразу виїхали рятувальники групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це повідомило на сторінці у Facebook Головне управління ДСНС у Чернівецькій області.

«Спільно з місцевим населенням надзвичайники витягнули з глибини близько 20 метрів на поверхню тіло хлопчика вже без ознак життя. Незважаючи на докладені медиками зусилля та всі проведені реанімаційні заходи, врятувати дитину не вдалося», – повідомили в ДСНС Буковини.

На місце події також приїхали правоохоронці. Вони за фактом смерті дитини відкрили кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Наразі встановлюють всі обставини цієї події.

Рятувальники спільно з ювенальною поліцією закликають батьків не втрачати пильність та за жодних обставин не залишати дітей без нагляду. Такі дії можуть наразити дітей на небезпеку.