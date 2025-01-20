В Тернополі в одній із квартир в багатоквартирному будинку знайшли мертвого чоловіка, який місяць пролежав у ванній. Про зникнення родича повідомив його брат. Коли поліцейські зламали двері помешкання, то зрозуміли, що чоловік давно помер. Наразі триває розслідування причин смерті.

Про зникнення 54-річного тернополянина заявив його рідний брат. 59-річний чоловік кілька тижнів не міг додзвонитися до нього. Коли ж приїхав в Тернопіль, то двері помешкання йому ніхто не відчинив. Тож житель Тернопільського району вирішив викликати правоохоронців. Поліцейські за допомогою спеціальних інструментів відчинили квартиру.

«До помешкання також виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції. Коли правоохоронці зайшли до приміщення, то відчули неприємний запах, а у ванній кімнаті виявили бездиханне тіло його господаря», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 20 січня.

Судово-медичний експерт, який оглядав тіло, припускає, що чоловік пролежав у ванні не менш як місяць. Однак сусіди не відчували неприємний запах, оскільки в квартирі постійно працювала витяжка. Також фахівець не виявив жодних проникаючих поранень чи травм на тілі мертвого чоловіка.

Тіло передали в судово-медичний центр експертиз. Від чого саме помер тернополянин, стане відомо після проведення розтину. Наразі правоохоронці порушили справу за ст. 115 КК України (Вбивство з поміткою «природна смерть»).