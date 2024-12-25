У будинку, де знайшли братів, стояв конвектор із відкрученим краном

У Гримайлівській громаді на Тернопільщині у будинку знайшли мертвими 37-річного та 44-річного чоловіків. Пресслужба поліції Тернопільської області у середу, 25 грудня, повідомила, що загиблі є рідними братами й могли отруїтися газом.

«Двох чоловіків без свідомості у власному будинку виявив рідний брат. Він вранці 24 грудня прийшов до родичів, аби взяти деякі речі. Проте будинок був зачинений, а на стукіт ніхто не виходив. Чоловік зміг відчинити двері, а коли зайшов до помешкання, побачив, що брати сплять», – розповіли поліцейські.

Чоловік не зміг розбудити братів і викликав медиків, які констатували смерть. Також брат загиблих повідомив, що у будинку був запах газу, оскільки в одній з кімнат стояв конвектор із відкрученим краном. Судмедексперт припустив, що саме це стало причиною загибелі людей.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про нещасний випадок. Наразі триває слідство.

Додамо, що поліцейські закликають бути обачними та обережними, користуючись пічним опаленням, зігрівальними електроприладами чи газовими конвекторами. Перед початком користування газовими приладами потрібно відкрити у помешканні вікно чи кватирку, перевірити провітрювач та наявність тяги у вентиляційному димовому каналі.