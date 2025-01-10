Чоловіки продавали медичні халати та антисептики

Садгірський районний суд визнав винними керівників благодійних фондів з Чернівців та Миколаєва у незаконному продажі гуманітарних вантажів на велику суму. 24-річному директору фонду з Чернівців призначили два з половиною роки в’язниці, а керівнику з Миколаєва – п’ять років ув’язнення. Правоохоронці встановили, що чоловіки продавали медичні халати та антисептики.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що на весні – влітку 2023 року керівник однієї з благодійних організацій на Миколаївщині запропонував знайомому волонтеру, який також був директором благодійної організації на Буковині, продавати гуманітарну допомогу. Гуманітарка надходила від іноземних донорів на адресу його благодійного фонду. Тож обвинувачені вирішили продавати частину речей для того, щоб отримати прибуток.

«Гуртові партії медичних халатів та антисептиків засуджені готові були реалізувати за ціною, нижчою за ринкову. Потенційних покупців шукали серед особистих знайомих та підприємців, надсилаючи комерційні пропозиції», – повідомили в прокуратурі Буковини.

Гуманітарну допомогу вони завезли на зберігання до орендованих складів в Чернівцях та Луцьку. Під час розслідування злочину правоохоронці затримали буковинця після одержання 600 тис. грн виторгу за продаж частини медичних халатів у кількості 18 000 штук.

Після затримання та документування передачі грошей поліцейські провели обшук в складах на території Чернівецької та Волинської областей. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили ще майже 180 тисяч медичних халатів та понад 64 тисяч одиниць антисептиків на загальну суму понад 15 млн грн.

Садгірський районний суд 9 січня виніс вирок двом керівникам благодійних організацій. Їх визнали винними у продажі, незакінченому замаху та готуванні до продажу товарів гуманітарної допомоги. Директору Миколаївського фонду призначили покарання у виді п’яти років позбавлення волі, а керівнику з Буковини – два з половиною роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з обігом, використанням і розпорядженням гуманітарною допомогою, строком на три роки, із конфіскацією майна. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.