На скаладах організації знайшли 3600 коробок з медичними халатами

На Буковині 24-річний керівник благодійної організації налагодив продаж гуманітарки, яка мала бути передана лікувальним установам. Чоловік через свої канали продавав великими партіями медичні халати. Під час обшуку на одному із складів правоохоронці вилучили 3600 коробок з спецодягом.

Слідчі поліції Буковини та працівники СБУ з'ясували, що 24-річний житель Чернівців в період дії воєнного стану організував продаж медичного одягу, ввезеного до України у вигляді гуманітарної допомоги. Чоловік керував однією із благодійних організацій міста та мав доступ до гуманітарної допомоги, яка приходила з різних країн Європи. Керівник вирішив продавати частину речей для того, щоб отримати прибуток.

«Під час чергового продажу гуманітарної допомоги на суму 600 тис. гривень правоохоронці затримали жителя Чернівців. Слідчо-оперативна група провела санкціоновані обшуки в складських приміщеннях, які орендував керівник благодійної організації. Під час огляду виявили 3600 картонних коробок з медичними халатами по 50 одиниць у кожній», — повідомили в поліції Буковини.

Також правоохоронці вилучили документи щодо діяльності благодійних фондів та оренди складських приміщень, зошити з чорновими записами, мобільні телефони, ноутбук та інші речові докази протиправної діяльності зловмисника.

Слідчі поліції Буковини повідомили чоловіку про підозру у правопорушенні ч. 3 ст. 201-2 КК України (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги). Також поліцейські звернулися до суду з клопотання про обрання запобіжного заходу затриманому. Керівнику благодійної організації загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.