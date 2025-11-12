Крадене пальне виявили на Буковині

Двоє військових продавали приватним компаніям пальне, яке призначалося для Збройних сил України. Військовослужбовців викрили та оголосили їм підозри за привласнення майна, яке належить ЗСУ. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Правоохоронці встановили, що з травня 2025 року начальник служби військової техніки, озброєння та логістики батальйону, а також солдат одного із батальйонів матеріального забезпечення Сухопутних військ продавали пальне приватним перевізникам та підприємцям. Збут здійснювали на території Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Одеської та Чернівецької областей.

Одного з них затримали під час спроби продажу 20 тонн дизельного пального на Київщині, іншого – у Дніпропетровській області. Під час обшуків пункту тимчасової дислокації військової частини вилучили ще 30 тонн палива, а також документи та чорнові записи про те, що велику партію пального продавали іншим людям.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 КК України (викрадення, привласнення військового майна, вчинене з використанням службового становища в умовах воєнного стану). За клопотанням прокурорів їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави – понад 1,5 та майже 2 млн грн. Наразі перевіряється причетність інших військовослужбовців до вчинення вказаного злочину. У разі доведення вини військовим загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.